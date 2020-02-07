Стрельба в Мукачеве произошла около 10.00 7 февраля в районе улицы Сеченова. По предварительной информации полиции, неизвестный совершил нападение на местных жителей.

Ранения получили двое мужчин. 24-летний и 40-летний жители Мукачева. Их госпитализировали в больницу.

Один из мужчин получил пулевое ранение в область таза. Он находится в реанимационном отделении, состояние тяжелое, сообщили СМИ со ссылкой на врачей Мукачевской ЦРБ.

Также есть неподтвержденная информация, что другого раненого привезли в Медицинский центр Диамед в Ужгороде. Ему якобы делают операцию из-за ранения в плечо.

Как произошло нападение

На видео, которое сняли очевидцы, видно, как мужчины на улице отстреливаются от кого-то возле белого авто, в это время один из них лежит раненый на асфальте.

Затем он встает и, хромая, садится в авто, которое вместе с двумя внедорожниками Mercedes уезжают с места происшествия в неизвестном направлении.

На других кадрах сняли, как неизвестный мужчина открывает стрельбу из автомата и сбегает с места преступления, выбросив оружие за забор.

Впоследствии местный журналист Виталий Глагола опубликовал фото, на которых сняты два продырявленных пулями внедорожника Mercedes.















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Реакция полиции и власти

Полиция предварительно квалифицировала произошедшее по ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух лиц) и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).

Городской голова Мукачева Андрей Балога созвал внеочередную сессию горсовета для рассмотрения криминогенной ситуации в городе.

В итоге Мукачевский горсовет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому.