11 февраля возле станции метро Лесная задержали мужчина, которого обвиняют в грабеже людей с помощью снотворных таблеток.

Под видом алкоголя и энергетиков он поил жертв препаратами, а после того, как они теряли сознание, отбирал их ценные вещи.

Двое пострадавших от его рук находятся в больнице, один человек умер.











Поил клофелином: в Киеве на Лесной задержали грабителя / 3 фотографии

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Личность преступника установлена: ему 34 года, он киевлянин и ранее был судим за хулиганство.

– После просмотра видео с камер наблюдения, мы смогли установить и задержать подозреваемого. В ходе разговора он признался, что знакомился с прохожими возле станции метро Лесная, угощал их алкоголем и предлагал энергетик, куда подмешивал клофелин. Когда жертва теряла сознание, он забирал вещи и убегал. Сейчас точно доказана его причастность к трем таких случаев, – рассказали полицейские.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Злоумышленнику инкриминируют разбой, однако после выводов эксперта дело, возможно, переквалифицируют в разбой, направленный на завладение имуществом и причинение тяжких телесных повреждений.

Недавно Факты ICTV рассказывали, что на киевской Оболони прямо среди гаражей был обнаружен труп девушки. Правоохранители установили, что она была бездомной.