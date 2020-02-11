11 лютого неподалік станції метро Лісова затримали чоловіка, якого звинувачують у грабуванні людей за допомогою снодійних таблеток.

Під виглядом алкоголю та енергетиків він поїв жертв препаратами, а після того, як вони непритомніли, відбирав їхні цінні речі.

Двоє постраждалих від його рук перебувають у лікарні, одна людина померла.











Поїв клофеліном: у Києві на Лісовій затримали злодія / 3 фотографии

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Особу злочинця встановлено: йому 34 роки, він киянин і раніше був судимий за хуліганство.

– Після перегляду відео з камер спостереження, ми змогли встановити та затримати підозрюваного. У ході розмови він зізнався, що знайомився з перехожими неподалік станції метро Лісова, пригощав їх алкоголем та пропонував енергетик, куди підмішував клофелін. Коли людина втрачала свідомість, він забирав речі та втікав. Зараз точно доведена його причетність до трьох таких випадків, – розповіли поліцейські.

Наразі риває досудове розслідування.

Зловмиснику інкримінують розбій, однак після висновків експерта справу, можливо, перекваліфікують на розбій, спрямований на заволодіння майном та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, що на києвській Оболоні прямо серед гаражів було знайдено труп дівчини. Правоохоронці встановили, що вона була бездомною.