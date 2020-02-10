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Факты / Происшествия

Доставали голым из канализации: в Киеве спасли мужчину

10 февраля в Киеве достали из канализации неизвестного мужчину. Инцидент произошел недалеко от станции метро Лыбедская.

Мужчина оказался полностью голым. Он не смог объяснить спасателям, как оказался в сливной яме, однако сам выбраться не смог.

– Молодой человек, выражаясь нецензурной лексикой, уверял, что у него “все классно”.

Спасатели ГСЧС Киева быстро достали и повезли отогревать этого парня, потому что скорая помощь долго ехала, – говорится в сообщении.

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На видео заметно, что молодой человек находится под наркотическими препаратами.

Ранее Факты ICTV сообщали, что ГСЧС просит водителей не выезжать из городов. Это связано с ухудшением погодных условий в Украине.

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