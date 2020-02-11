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Факты / Происшествия

В Одессе на крыше ресторана нашли тело обнаженной женщины

В Одессе полиция обнаружила тело обнаженной пожилой женщины на крыше пристройки ресторана.

При каких обстоятельствах женщина погибла должны определить правоохранители.

По предположению полиции, женщина выпрыгнула с 11 этажа многоэтажки и упала на крышу пристройки.

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На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой “самоубийство”) УК.

Напомним, в Киеве обнаружили тело женщины, лежавшее возле открытого автомобиля рядом с озером.

Источник: Нацполиция

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