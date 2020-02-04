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Факты / Происшествия

В отеле в Италии нашли тело 23-летнего украинца

В Италии обнаружили тело 23-летнего украинца в одном из отелей Олегии, который расположен недалеко от аэропорта Милан-Мальпенса.

Официальных причин смерти нашего гражданина власти Италии пока не называют.

Следователи изучают обстоятельства случившегося.

Читайте: В Польше растет нетерпимость к украинцам – Совет Европы

Предварительно украинец мог умереть в результате передозировки наркотиками. Однако не исключается также версия об убийстве.

Напомним, в Польше нашли украинца, пропавшего 22 года назад, когда поехал на заработки.

Источник: La Stampa

Фото: Dreamstime

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