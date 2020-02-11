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Факти / Надзвичайні події

В Одесі на даху ресторану знайшли тіло оголеної жінки

В Одесі поліція виявила тіло оголеної літньої жінки на даху прибудови ресторану.

За яких обставин жінка загинула мають визначити правоохоронці.

За припущенням поліції, жінка вистрибнула з 11 поверху багатоповерхівки і впала на дах прибудови.

На місці події працює оперативно-слідча група.

Читайте: У готелі в Італії знайшли тіло 23-річного українця

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою “самогубство”) ККУ.

Нагадаємо, в Києві виявили тіло жінки, що лежало біля відкритого автомобіля поруч із озером.

Джерело: Нацполіція

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