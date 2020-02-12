На Харьковщине собака напала на 4-летнего ребенка. От полученных повреждений мальчик погиб.

– Полицейские предварительно установили, что днем ​​жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка. Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей на место, спасти ребенка не удалось, – отмечают в полиции.







На Харьковщине ротвейлер загрыз 4-летнего мальчика / 2 фотографии

По словам родных мальчика, 3-летнюю собаку семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения он не проявлял.

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Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Красноградского отдела полиции.

Сейчас решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.