Собаки откусили? На Полтавщине сын нашел тело отца без головы в погребе

В селе Ракитном Полтавской области сын обнаружил в погребе тело своего 55-летнего отца без головы. Местные жители напуганы, ведь уверены, что это убийство, а рядом с ними живет маньяк.

Однако в полиции уверяют, что смерть естественная.

– Во время судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть мужчины наступила в результате кардиомиопатии, – отметила пресс-секретарь ГУ НП в Полтавской области Анна Васенко.

По версии следствия голову отгрызли собаки, а рваные раны на шее это подтверждают.

Однако местных жителей возмутили такие выводы правоохранителей, даже детей теперь из домов самих не отпускают.

Во дворе умершего действительно живут две собаки, однако уже старых и слабых.

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– Собаки могут напасть на человека, покусать. Максимум перегрызть горло, но не будут они перегрызать шейный позвонок. Чтобы залезла другая собака, здесь бы слышали все соседи из-за шума, – отметил Геннадий Шевченко, который 10 лет работал кинологом в пограничной службе.

Однако в полиции утверждают, что тщательно изучили место преступления и не нашли мотива, тем более следов жестокого маньяка.

Ранее Факты ICTV писали, что в Одессе полиция обнаружила тело обнаженной пожилой женщины на крыше пристройки ресторана.