Предсказал свою смерть: в Кривом Роге в парке нашли тело мужчины

В Кривом Роге семейная пара гуляла по парку, когда заметила тело мужчины с веревкой на шее. Им оказался местный житель по имени Игорь.

По словам Анны Наруш, которая нашла умершего, сначала подумала, что мужчина просто пьян, ведь его часто видели в таком состоянии.

Свидетели трагедии сразу вызвали правоохранителей, которые установили личность погибшего.

Он жил в квартире с матерью, имел сложный характер и неоднократно был осужден за кражи. Каждый раз, когда мужчина оказывался на свободе, то сразу отправлялся за алкоголем.

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По словам товарища, поведение погибшего за несколько дней до трагедии ему показалась странным.

– Слушай, мне осталось жить четыре дня. Я точно тебе говорю. По блатном там. Они меня боятся, – привел слова Игоря его товарищ.

Тело местного жителя направлено на досудебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Правоохранителям предстоит установить мужчина покончил с собой или ему в этом ему кто-то помог.

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