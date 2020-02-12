Собаки відкусили? На Полтавщині син знайшов тіло батька без голови у погребі

У селі Рокитному Полтавської області син виявив у погребі тіло свого 55-річного батька без голови. Місцеві жителі налякані, адже впевнені, що це вбивство, а поряд з ними живе маніяк.

Проте у поліції запевняють, що смерть природна.

– Під час судово-медичної експертизи було встановлено, що смерть чоловіка наступила в результаті кардіоміопатії, – зазначила речник ГУ НП у Полтавській області Анна Васенко.

За версією слідства голову відгризли собаки, а рвані рани на шиї це підтверджують.

Однак місцевих жителів обурили такі висновки правоохоронців, які навіть дітей тепер з будинків самих не відпускають.

На подвір’ї померлого дійсно живуть два пси, проте вже старих та кволих.

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– Собаки можуть напасти на людину, покусати. Максимум перегризти горло, але не будуть вони перегризати шийний хребець. Аби залізла інша собака, тут би чули всі сусіди через ґвалт, – зазначив Геннадій Шевченко, який 10 років працював кінологом у прикордонній службі.

Проте у поліції переконують, що ретельно вивчили місце злочину та не знайшли жодного мотиву для, ба більше слідів жорстокого маніяка.

Раніше Факти ICTV писали, що в Одесі поліція виявила тіло оголеної літньої жінки на даху прибудови ресторану.