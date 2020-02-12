В Киеве полицейские устроили погоню во время задержания Range Rover на грузинских номерах.

Автомобиль на Броварском проспекте остановили для проверки документов. В это время один из правоохранителей заметил на заднем сидении предмет, похожий на пистолет. Водитель во время проверки заметно нервничал, а затем и вовсе нажал на газ и попытался скрыться.

Во время погони полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить джип. Задержание проходило на мосту Метро.

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За рулем Range Rover находился 39-летний иностранец.

В салоне действительно обнаружили предмет, очень похожий на пистолет. Его направят на экспертизу.



















В Киеве в погоне со стрельбой задержали вооруженного иностранца / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что на Закарпатье силовики задержали семерых членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.