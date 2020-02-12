В Киеве в погоне со стрельбой задержали вооруженного иностранца

В Киеве полицейские устроили погоню во время задержания Range Rover на грузинских номерах.
Автомобиль на Броварском проспекте остановили для проверки документов. В это время один из правоохранителей заметил на заднем сидении предмет, похожий на пистолет. Водитель во время проверки заметно нервничал, а затем и вовсе нажал на газ и попытался скрыться.
Во время погони полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить джип. Задержание проходило на мосту Метро.
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За рулем Range Rover находился 39-летний иностранец.
В салоне действительно обнаружили предмет, очень похожий на пистолет. Его направят на экспертизу.
Ранее Факты ICTV писали, что на Закарпатье силовики задержали семерых членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.