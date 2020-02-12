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Факти / Надзвичайні події

У Києві в гонитві зі стріляниною затримали озброєного іноземця

У Києві поліцейські влаштували погоню під час затримання Range Rover на грузинських номерах.

Автомобіль на Броварському проспекті зупинили для перевірки документів. У цей час один з правоохоронців помітив на задньому сидінні предмет, схожий на пістолет. Водій під час перевірки помітно нервував, а потім і зовсім натиснув на газ і спробував втікти.

Під час погоні поліцейським довелося стріляти по колесах, щоб зупинити джип. Затримання проходило на мосту Метро.

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За кермом Range Rover знаходився 39-річний іноземець.

У салоні дійсно виявили предмет, дуже схожий на пістолет. Його направлять на експертизу.

У Києві в гонитві зі стріляниною затримали озброєного іноземця / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що на Закарпатті силовики затримали сімох членів злочинного угруповання, які планували  встановити контроль над регіоном.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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