У Києві поліцейські влаштували погоню під час затримання Range Rover на грузинських номерах.
Автомобіль на Броварському проспекті зупинили для перевірки документів. У цей час один з правоохоронців помітив на задньому сидінні предмет, схожий на пістолет. Водій під час перевірки помітно нервував, а потім і зовсім натиснув на газ і спробував втікти.
Під час погоні поліцейським довелося стріляти по колесах, щоб зупинити джип. Затримання проходило на мосту Метро.
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За кермом Range Rover знаходився 39-річний іноземець.
У салоні дійсно виявили предмет, дуже схожий на пістолет. Його направлять на експертизу.
У Києві в гонитві зі стріляниною затримали озброєного іноземця / 5 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що на Закарпатті силовики затримали сімох членів злочинного угруповання, які планували встановити контроль над регіоном.
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