В Днепре похитили директора предприятия и требовали $300 тыс.

В Днепре вооруженные члены преступной группы похитили директора предприятия и требовали у нее $300 тыс.

18 февраля полиция получила информацию о подготовке нападения на 56-летнюю женщину – директора одного из предприятий.

Около 19.00 злоумышленники посадили ее в свой Volkswagen Passat и забрали сумку с личными вещами, а также мобильный телефон.

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Во время движения по улице Феодосийской в Днепре спецназовцы КОРД заблокировали авто со и задержали злоумышленников.

Установлено, что в состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были судимы за совершение разбойных нападений.

Женщину освободили и вернули ей похищенные вещи.

По факту следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киеве двое ранее судимых злоумышленников планировали похитить помощницу народного депутата Украины, чтобы потребовать за ее освобождение $500 тыс.