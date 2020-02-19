У Дніпрі викрали директора підприємства і вимагали $300 тис.

У Дніпрі озброєні члени злочинної групи викрали директора підприємства і вимагали у неї $300 тис.

18 лютого поліція отримала інформацію про підготовку нападу на 56-річну жінку – директора одного з підприємств.

Близько 19.00 зловмисники посадили її в свій Volkswagen Passat і забрали сумку з особистими речами, а також мобільний телефон.

Читайте: Били і проколювали ніс голкою: у Києві затримали злочинну групу, що викрадала людей

Під час руху по вулиці Феодосійській у Дніпрі спецпризначенці Корд заблокували авто со та затримали зловмисників.

Встановлено, що до складу злочинної групи входили четверо місцевих жителів віком від 31 до 43 років. Двоє з них вже були судимі за скоєння розбійних нападів.

Жінку звільнили і повернули їй викрадені речі.

За фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Раніше в Києві двоє раніше судимих зловмисників планували викрасти помічницю народного депутата України, щоб вимагати за її звільнення $500 тис.