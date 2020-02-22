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Факты / Происшествия

Полиция начала расследование самоубийства в доме экс-министра Кожары

О самоубийстве мужчины в селе Чайки в Киевской области правоохранителям сообщила местная жительница.

Она рассказала полицейским, что погибший приехал из Киева в гости. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство) с отметкой Самоубийство.

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– Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильзу. По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам, – сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По информации СМИ, указанный мужчина совершил самоубийство в доме экс-министра иностранных дел Леонид Кожары. Погибший якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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