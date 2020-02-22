Поліція почала розслідування самогубства у будинку екс-міністра Кожари

Про самогубство чоловіка у селі Чайки у Київській області правоохоронцям повідомила місцева жителька.

Вона розповіла поліцейським, що загиблий приїхав з Києва на гостини. На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство) з відміткою Самогубство.

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– Загиблим виявився 56-річний житель Києва. На місці події як речовий доказ вилучено пістолет марки Jericho 941 PSL, набої та гільзу. За попередніми даними, киянин наклав на себе руки, коли господарі будинку, чоловік з дружиною, були в інших кімнатах у власних справах, – повідомили у прес-службі Нацполіції.

Поліцейські продовжують встановлювати усі обставини трагедії. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

За інформацією ЗМІ, зазначений чоловік здійснив самогубство у будинку екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари. Загиблий нібито перебував у стані алкогольного сп’яніння.