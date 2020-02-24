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Факты / Происшествия

В Киеве утром загорелся ресторан на ВДНХ

Утром 24 февраля в Киеве произошел пожар в ресторане на ул. Глушкова, 1.

Возгорание возникло на кухне одноэтажного здания. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Пожар на площади 150 кв. м тушили четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 18 человек личного состава.

Читайте: В Киеве горел Минкульт, пожар локализован – обошлось без жертв

Причину возгорания установят специалисты.

Как сообщалось, в январе возле Киева загорелся магазин ТЦ Мебельный Городок.

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