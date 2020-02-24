У Києві вранці загорівся ресторан на ВДНГ

Ранком 24 лютого у Києві сталася пожежа в ресторані на просп. Глушкова, 1.
Займання виникло на кухні одноповерхової будівлі. Жертв і постраждалих вдалося уникнути.
Пожежу на площі 150 кв. м гасили чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 чоловік особового складу.
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Причину загоряння встановлять спеціалісти.
Як повідомлялося, у січні біля Києва загорівся магазин ТЦ Меблевий Городок.
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