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Факти / Надзвичайні події

У Києві вранці загорівся ресторан на ВДНГ

Ранком 24 лютого у Києві сталася пожежа в ресторані на просп. Глушкова, 1.

Займання виникло на кухні одноповерхової будівлі. Жертв і постраждалих вдалося уникнути.

Пожежу на площі 150 кв. м гасили чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 чоловік особового складу.

Читайте: У Києві горів Мінкульт, пожежу локалізовано – обійшлося без жертв

Причину загоряння встановлять спеціалісти.

Як повідомлялося, у січні біля Києва загорівся магазин ТЦ Меблевий Городок.

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