У Запоріжській області чоловік зарубав та спалив двох жінок

У Запорізькій області затримали чоловіка, який під час конфлікту на сміттєзвалищі зарубав двох жінок і спалив їх тіла.

23 лютого в місцеве відділення поліції звернувся чоловік і повідомив, що 22 лютого з дому пішли його мати з дружиною і не повернулися. В цей же день надійшло повідомлення, що на звалищі виявили обгорілі залишки людського тіла.

Поліція з’ясувала, що 22 лютого вранці під час збору металобрухту між місцевими жителями і двома жінками стався конфлікт. Чоловік вдарив сокирою жінку і потім кілька ударів завдав інший.

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Від отриманих травм вони загинули на місці. Потім зловмисник підпалив тіла.

Чоловікові загрожує термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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