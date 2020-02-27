В РФ полицейские электрошокером “будили” пассажира такси. Мужчина умер

В Иркутске 24-летний Дмитрий Харченко умер после того, как полицейские применили к нему электрошокер.

Во время поездки в такси мужчина уснул, после чего водитель попросил помочь экипаж ДПС.

Мать погибшего рассказала, что ее сын ехал из ночного клуба домой на такси в нетрезвом состоянии и заснул по дороге. Полицейские решили разбудить его электрошокером. Из-за этого парень умер от острой сердечной недостаточности.

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В Следственном комитете заявили, что правоохранители применили спецсредство без достаточных оснований. Их уволили из органов и заключили в СИЗО по уголовному делу о превышении полномочий. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, 6 декабря в одной из квартир Можги (РФ) был обнаружен труп женщины и ее 13-летнего сына. Мать-одиночка умерла от хронического заболевания, когда находилась дома с сыном. Мальчик страдал тяжелой формой ДЦП и эпилепсией. По предварительной версии, ребенок умер от переохлаждения.

Источник: Следственный комитет РФ