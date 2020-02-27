Убил и накормил семью: в Винницкой области мужчина поиздевался над собакой

В Винницкой области до 5 лет лишения свободы грозит 50-летнему жителю Могилев-Подольского района, которого подозревают в убийстве животного.

К правоохранителям обратились местные жители села Ивоновка и сообщили, что односельчанин у местного магазина жестоко расправился с собакой.

– После происшествия преступник принес животное домой, приготовил его и накормил свою семью, в том числе несовершеннолетнего сына, – рассказал начальник могилев-подольской полиции Юрий Левицкий.

Правоохранителям мужчина заявил, что просто был голоден. Супруги злоупотребляют спиртным, а мужчина сейчас находится под следствием за кражу.

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Кроме того, службе по делам детей полиция также предоставила информацию о том, в каких условиях 10-летний ребенок.

По данному факту начато уголовное дело по ч. 2 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины. Мужчине грозит до 5 лет лишения воли.

Ранее Факты ICTV писали, что в Республике Гана пьяный мужчина укусил собаку, которая напал на него, в результате чего тот умер. Известно, что 45-летний Джастис Афлакпуй употреблял местный крепкий напиток акпетеши.