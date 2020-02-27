Вбив та нагодував родину: на Вінниччині чоловік познущався над собакою

У Вінницькій області до 5 років позбавлення волі загрожує 50-річному жителю Могилів-Подільського району, якого підозрюю у вбивстві тварини.

До правоохоронців звернулися місцеві мешканці села Івонівка та повідомили, що односелець біля місцевого магазину жорстоко розправився з псом.

– Місцевий житель після вчинення злочину правопорушник приніс тварину додому, приготував її та нагодував свою родину, зокрема неповнолітнього сина, – розповів керівник могилів-подільської поліції Юрій Левицький.

Правоохоронцям чоловік заявив, що просто був голодний. Подружжя зловживає спиртним, а чоловік зараз перебуває під слідством за крадіжку.

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Крім того, службі у справах дітей поліція також надала інформацію про те, в яких умовах 10-річна дитина.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України. Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.познущався.

Раніше Факти ICTV писали, що у Республіці Гана п’яний чоловік вкусив собаку, який напав на нього, в результаті чого тварина померла. Відомо, що 45-річний Джастіс Афлакпуй вживав місцевий міцний напій акпетеші.