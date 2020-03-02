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Факты / Происшествия

Хотел покататься: в Ровно подросток второй раз угнал маршрутку

1 марта в Ровно правоохранители во второй раз задержали 16-летнего подростка, который угнал маршрутный автобус.

Парня, который за последнюю неделю стал узнаваемым в городе, на одной из АЗС заметил случайный прохожий.

Недалеко от заправки полицейским удалось остановить преступника.

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Свой поступок парень объяснил тем, что просто хотел покататься. Экспертиза установила, что он был трезв.

– По факту незаконного завладения транспортного средства, совершенного повторно, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 289 УКУ. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Также следователи будут ходатайствовать в суде об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и назначения судебно-психиатрической экспертизы, поскольку подросток состоит на учете у врача.

За совершение данного преступления законом предусмотрено лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Напомним, 25 февраля подросток из села Малый Алексин похитил маршрутку с тремя пассажирами и всю ночь ездил по селам Ровенского района, а утром даже вышел на рейс.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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