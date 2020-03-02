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Хотів покататися: в Рівному підліток вдруге викрав маршрутку

1 березня у Рівному правоохоронці вдруге затримали 16-річного підлітка, який викрав маршрутний автобус.

Хлопця, який за останній тиждень став упізнаваним в місті, на одній із АЗС помітив випадковий перехожий.

Неподалік заправки поліцейським вдалось зупинити злочинця.

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Свій вчинок хлопець пояснив тим, що просто хотів покататися. Експертиза встановила, що він був тверезим.

– За фактом незаконного заволодіння транспортного засобу, вчиненого повторно, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 289 ККУ. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Також слідчі клопотатимуть у суді про обрання зловмиснику запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту та призначення судово-психіатричної експертизи, оскільки підліток перебуває на обліку в лікаря.

За вчинення цього злочину законом передбачено позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Нагадаємо, 25 лютого підліток із села Малий Олексин викрав маршрутку з трьома пасажирами та всю ніч їздив селами Рівненського району, а вранці навіть вийшов на рейс.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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