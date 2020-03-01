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Факты / Происшествия

В Киеве во время движения загорелся автобус

Утром 1 марта в Киеве на Соломенской площади произошел пожар в автобусе.

По информации СМИ, пожар начался во время движения маршрутного транспорта. В результате возгорания автобус почти полностью сгорел.

На видео можно увидеть, что только нижняя часть автобуса осталась почти невредимой.

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Пожар в автобусе удалось потушить усилиями сотрудников ГСЧС.

Пока неизвестно, находились ли пассажиры в маршрутном транспорте во время возгорания.

Информации о пострадавших в результате пожара нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Факты ICTV также писали о том, что 27 февраля в Днепровском районе Киева сгорел двухэтажный дом и два автомобиля.

Видео: Киев Оперативный

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