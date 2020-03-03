У Києві хлопець змусив 11-річну дівчинку знятися в порно і зґвалтував

Прокуратура Києва завершила розслідування щодо 19-річного хлопця у справі про зґвалтування 11-річної дівчинки.
Правоохоронці встановили, що зловмисник після знайомства зі своєю жертвою почав вимагати, щоб вона надсилала йому свої фотографії в оголеному вигляді.
Далі юнак примусив дівчинку до участі у виготовленні відеопродукції порнографічного характеру.
Після цього зловмисник ще й зґвалтував малолітню і почав шантажувати її, погрожуючи викласти в мережі фотографії з нею. Щоб уникнути цього, затриманий вимагав від жертви гроші.
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За вчинення злочину йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харкові поліція оперативно затримала підозрюваного у зґвалтуванні 14-річного хлопця.
Джерело: Прокуратура Києва