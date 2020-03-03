PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Києві хлопець змусив 11-річну дівчинку знятися в порно і зґвалтував

Прокуратура Києва завершила розслідування щодо 19-річного хлопця у справі про зґвалтування 11-річної дівчинки.

Правоохоронці встановили, що зловмисник після знайомства зі своєю жертвою почав вимагати, щоб вона надсилала йому свої фотографії в оголеному вигляді.

Далі юнак примусив дівчинку до участі у виготовленні відеопродукції порнографічного характеру.

Після цього зловмисник ще й зґвалтував малолітню і почав шантажувати її, погрожуючи викласти в мережі фотографії з нею. Щоб уникнути цього, затриманий вимагав від жертви гроші.

Читайте: У Чернігівській області 13-річна дівчинка завагітніла від 58-річного чоловіка

За вчинення злочину йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Джерело: Прокуратура Києва

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка