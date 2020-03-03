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Факты / Происшествия

В Черниговской области 13-летняя девочка забеременела от 58-летнего мужчины

2 марта в Черниговской области 13-летняя девочка обратилась за помощью к врачам в связи с беременностью.

По ее словам, она имела длительные интимные отношения с мужчиной 1962 года рождения.

Мужчина был задержан, признался в содеянном и дал показания.

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По факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее Факты ICTV писали, что в Харькове полиция оперативно задержала подозреваемого в изнасиловании 14-летнего парня.

Источник: Нацполиция

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