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Факты / Происшествия

В Полтавской области пьяный водитель напал на полицейского

В Полтавской области патрульные остановили мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Во время оформления правонарушения он ударил полицейского.

– Патрульные остановили 44-летнего водителя, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. При оформлении административного материала мужчина ударил полицейского, а затем и служебный автомобиль, – сказано в сообщении.

По факту умышленного причинения полицейскому телесных повреждений открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины. Мужчине грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

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Напомним, в Кропивницком водитель автомобиля умер после задержания полицейскими. Правонарушитель находился за рулем в нетрезвом состоянии и пытался устроить потасовку с патрульными.

Источник: Нацполиция

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