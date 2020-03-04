В Полтавской области пьяный водитель напал на полицейского

В Полтавской области патрульные остановили мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Во время оформления правонарушения он ударил полицейского.

– Патрульные остановили 44-летнего водителя, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. При оформлении административного материала мужчина ударил полицейского, а затем и служебный автомобиль, – сказано в сообщении.

По факту умышленного причинения полицейскому телесных повреждений открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины. Мужчине грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

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Напомним, в Кропивницком водитель автомобиля умер после задержания полицейскими. Правонарушитель находился за рулем в нетрезвом состоянии и пытался устроить потасовку с патрульными.