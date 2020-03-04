У Полтавській області п’яний водій напав на поліцейського

У Полтавській області патрульні зупинили чоловіка, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Під час оформлення правопорушення він вдарив поліцейського.

– Патрульні зупинили 44-річного водія, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. При оформленні адміністративного матеріалу чоловік вдарив поліцейського, а потім і службовий автомобіль, – йдеться в повідомленні.

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За фактом умисного заподіяння поліцейському тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 КК України. Чоловікові загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кропивницькому водій автомобіля помер після затримання поліцейськими. Правопорушник перебував за кермом у нетверезому стані і намагався влаштувати бійку з патрульними.