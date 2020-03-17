PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Представились работниками СБУ: в Киеве преступники похитили масок на 1 млн гривен

В Святошинском районе Киева были задержаны члены преступной группировки, что 13 марта в результате организованного нападения похитили 100 тыс. Медицинских масок.

Как заявили потерпевшие предприниматели, средств индивидуальной защиты были похищены на сумму около 1 млн гривен.

Дерзкая кража состоялась во время перегрузки товара: из припаркованного рядом автомобиля выбежала группа вооруженных людей в спецодежде. Преступники представились сотрудниками СБУ.

Представились работниками СБУ: в Киеве преступники похитили масок на 1 млн гривен / 3 фотографии

Читайте: Антимонопольный комитет проверит цены на медицинские маски — МОЗ

-В ходе досудебного следствия было установлено и задержано трех человек, причастных к преступлению. Ими оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет.

Никакого отношения к правоохранительным органам мужчины не имеют, а преступление совершили с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи, — заявили в прокуратуре столицы.

Открыто уголовное производство по ст. 187 ч. 4 УК Украины, вскоре будет объявлена ​​подозрение в совершении преступления.

Правоохранители продолжают разыскивать других участников вооруженного нападения.

Недавно Факты ICTV сообщали, что в МИД подтвердили тот факт, что Словакия пыталась закупить маски в обход законодательства Украины.

Источник: Прокуратура Києва

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка