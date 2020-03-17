





Представились работниками СБУ: в Киеве преступники похитили масок на 1 млн гривен / 3 фотографии

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-В ходе досудебного следствия было установлено и задержано трех человек, причастных к преступлению. Ими оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет.

Никакого отношения к правоохранительным органам мужчины не имеют, а преступление совершили с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи, — заявили в прокуратуре столицы.

Открыто уголовное производство по ст. 187 ч. 4 УК Украины, вскоре будет объявлена ​​подозрение в совершении преступления.

Правоохранители продолжают разыскивать других участников вооруженного нападения.

Недавно Факты ICTV сообщали, что в МИД подтвердили тот факт, что Словакия пыталась закупить маски в обход законодательства Украины.

Источник: Прокуратура Києва