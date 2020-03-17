В Святошинском районе Киева были задержаны члены преступной группировки, что 13 марта в результате организованного нападения похитили 100 тыс. Медицинских масок.
Как заявили потерпевшие предприниматели, средств индивидуальной защиты были похищены на сумму около 1 млн гривен.
Дерзкая кража состоялась во время перегрузки товара: из припаркованного рядом автомобиля выбежала группа вооруженных людей в спецодежде. Преступники представились сотрудниками СБУ.
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Представились работниками СБУ: в Киеве преступники похитили масок на 1 млн гривен / 3 фотографии
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-В ходе досудебного следствия было установлено и задержано трех человек, причастных к преступлению. Ими оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет.
Никакого отношения к правоохранительным органам мужчины не имеют, а преступление совершили с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи, — заявили в прокуратуре столицы.
Открыто уголовное производство по ст. 187 ч. 4 УК Украины, вскоре будет объявлена подозрение в совершении преступления.
Правоохранители продолжают разыскивать других участников вооруженного нападения.
Недавно Факты ICTV сообщали, что в МИД подтвердили тот факт, что Словакия пыталась закупить маски в обход законодательства Украины.
Источник: Прокуратура Києва
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