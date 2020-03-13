Антимонопольный комитет проверит цены на медицинские маски — Минздрав

Антимонопольный комитет по поручению премьер-министра проверит стоимость средств индивидуальной защиты.

Об этом в эфире программы Право на власть сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

— Есть поручение премьер-министра антимонопольному комитету проверить все цены, которые есть на рынке как на средства индивидуальной защиты, так и на другие вещи, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекцией, — отметил он.

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Виктор Ляшко также добавил, что спекулянты, которые продавали санитарные маски по завышенным ценам, могут быть привлечены к ответственности.

Напомним, из-за коронавируса в Украине выросли цены на санитарные маски и другие средства индивидуальной защиты.

Хотя в ВОЗ сообщали, что использование медицинских масок не гарантирует защиту от заражения новым типом коронавируса.