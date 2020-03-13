PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Антимонопольный комитет проверит цены на медицинские маски — Минздрав

Антимонопольный комитет по поручению премьер-министра проверит стоимость средств индивидуальной защиты.

Об этом в эфире программы Право на власть сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

— Есть поручение премьер-министра антимонопольному комитету проверить все цены, которые есть на рынке как на средства индивидуальной защиты, так и на другие вещи, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекцией, — отметил он.

Читайте: Маски — это не защита от коронавируса, а обманчивое ощущение безопасности — Ляшко

Виктор Ляшко также добавил, что спекулянты, которые продавали санитарные маски по завышенным ценам, могут быть привлечены к ответственности.

Напомним, из-за коронавируса в Украине выросли цены на санитарные маски и другие средства индивидуальной защиты.

Хотя в ВОЗ сообщали, что использование медицинских масок не гарантирует защиту от заражения новым типом коронавируса.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка