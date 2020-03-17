У Святошинському районі Києва було затримано членів злочинного угрупування, що 13 березня внаслідок організованого нападу викрали 100 тис. медичних масок.
Як заявили потерпілі підприємці, засобів індивідуального захисту було викрадено на суму близько 1 млн гривень.
Зухвала крадіжка відбулась під час перевантаження товару: з припаркованого поряд автомобіля вибігла група озброєних людей у спецодязі. Злочинці представилися співробітниками СБУ.
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Представилися працівниками СБУ: у Києві злочинці викрали масок на 1 млн гривень / 3 фотографии
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– У ході досудового слідства було встановлено та затримано трьох осіб, причетних до злочину. Ними виявилися мешканці Києва та Київської області віком від 26 до 42 років.
Жодного відношення до правоохоронних органів чоловіки не мають, а злочин вчинили з метою заволодіння дефіцитними медичними масками для їх подальшого перепродажу, – заявили у прокуратурі столиці.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 187 ч. 4 КК України, незабаром буде оголошена підозра у вчиненні злочину.
Правоохоронці продовжують розшукувати інших учасників збройного нападу.
Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що в МЗС підтвердили той факт, що Словаччина намагалася закупити маски в обхід законодавства України.
Джерело: Прокуратура Києва
Фото: DreamstimeТеги: Карантин, Коронавірус Covid-19, Напад, Новини Києва, ПрокуратураЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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