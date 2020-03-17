Представилися працівниками СБУ: у Києві злочинці викрали масок на 1 млн гривень / 3 фотографии

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– У ході досудового слідства було встановлено та затримано трьох осіб, причетних до злочину. Ними виявилися мешканці Києва та Київської області віком від 26 до 42 років.

Жодного відношення до правоохоронних органів чоловіки не мають, а злочин вчинили з метою заволодіння дефіцитними медичними масками для їх подальшого перепродажу, – заявили у прокуратурі столиці.