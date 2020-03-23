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Факты / Происшествия

Прятались от коронавируса: в Испании нашли россиянку и ее мужа в землянке

В Испании супруги решили уйти от коронавируса в горы, но оба заболели из-за погодных условий.

Как сообщила гражданская гвардия Испании, 43-летний перуанец и 32-летняя россиянка покинули свой дом в Мадриде и обосновались в горной землянке.

Уже через несколько дней мужчине пришлось звонить спасателям.

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Его жена заболела, жаловалась на постоянные головокружения и уже едва ходила.

После часов поисков работники горной службы спасения нашли горе-супругов под ветвями деревьев. Оказалось, что для жизни в таких условиях они не взяли с собой ни еды, ни теплой одежды.

После осмотра врачей им обоим диагностировали гипотермию. Сейчас жизни пары ничего не угрожает.

Напомним, Европа стала главным эпицентром распространения коронавируса Covid-19. Недавно Факты ICTV сообщали, что канцлера Германии Ангелу Меркель отправили под домашний карантин из-за врача с коронавирусом.

Источник: Mundo

Фото: Dreamstime

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