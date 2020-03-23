Ховались від коронавірусу: в Іспанії знайшли росіянку та її чоловіка у землянці

В Іспанії подружжя вирішило втекти від коронавірусу в гори, але обоє захворіли через погодні умови.

Як повідомила цивільна гвардія Іспанії, 43-річний перуанець та 32-річна росіянка покинули свій будинок у Мадриді та облаштувались у гірській землянці.

Вже через декілька днів чоловікові довелось телефонувати рятувальникам.

Читайте: Порушила правила карантину: в Києві жінку оштрафували на 17 тис. грн

Його дружина захворіла, скаржилась на постійні запаморочення та вже ледь ходила.

Після годин пошуків працівники гірської служби порятунку знайшли горе-подружжя під гілками дерев. Виявилось, що для життя в таких умовах вони не взяли з собою ні їжі, ні теплого одягу.

Після огляду лікарів їм обом діагностували гіпотермію. Зараз життю пари нічого не загрожує.

Нагадаємо, Європа стала головним епіцентром поширення коронавірусу Covid-19. Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що канцлера Німеччини Ангелу Меркель відправили під домашній карантин через лікаря з коронавірусом.

Джерело: Mundo