PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Ховались від коронавірусу: в Іспанії знайшли росіянку та її чоловіка у землянці

В Іспанії подружжя вирішило втекти від коронавірусу в гори, але обоє захворіли через погодні умови.

Як повідомила цивільна гвардія Іспанії, 43-річний перуанець та 32-річна росіянка покинули свій будинок у Мадриді та облаштувались у гірській землянці.

Вже через декілька днів чоловікові довелось телефонувати рятувальникам.

Читайте: Порушила правила карантину: в Києві жінку оштрафували на 17 тис. грн

Його дружина захворіла, скаржилась на постійні запаморочення та вже ледь ходила.

Після годин пошуків працівники гірської служби порятунку знайшли горе-подружжя під гілками дерев. Виявилось, що для життя в таких умовах вони не взяли з собою ні їжі, ні теплого одягу.

Після огляду лікарів їм обом діагностували гіпотермію. Зараз життю пари нічого не загрожує.

Нагадаємо, Європа стала головним епіцентром поширення коронавірусу Covid-19. Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що канцлера Німеччини Ангелу Меркель відправили під домашній карантин через лікаря з коронавірусом.

Джерело: Mundo

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка