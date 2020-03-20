Нарушила правила карантина: в Киеве женщину оштрафовали на 17 тыс. грн

Шевченковский районный суд Киева оштрафовал женщину на 17 тыс. грн за нарушение правил карантина.

Местная жительница продавала продукты питания с рук, в неустановленном месте, чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.

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По результатам рассмотрения дела женщину признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 (Нарушение правил карантина).

На нее наложили административный штраф в размере 17 тыс. грн.

Это первое решение по делу за нарушение правил карантина.

Напомним, Верховная Рада 17 марта приняла ряд временных законов, которые призваны бороться с распространением коронавируса в Украине и предупредить экономические риски. В частности, речь идет о законе №3219.

Для людей, которые могут быть инфицированы коронавирусом, предусмотрена административная ответственность за самовольное покидание места обсервации (карантина). А за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний — уголовная ответственность.

Источник: Шевченковский районный суд Киева