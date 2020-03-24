Прокуратура зупинила експорт 21 тис. медичних масок до Ізраїлю

24 березня у Херсоні правоохоронці перешкодили вивезенню медичних масок за кордон. Загальна вартість масок склала понад 1 млн гривень.

За повідомленням прокуратури, відомство подало відповідне клопотання, а суд наклав арешт на вказаний вантаж.

Була арештована 21 тис. медичних масок, які незаконно намагались вивезти з України до Ізраїлю.

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Ініціаторами афери стали працівники одного з приватних підприємств Херсону. Зловживаючи повноваженнями, злочинці спланували весь процес експорту захисних масок.

– Підозрювані намагались експортувати до Ізраїлю медичні маски під час дії заборони, визначеної постановою Кабінету міністрів України. Місцева прокуратура Херсону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання повноваженнями, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 КК України, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Досудове розслідування триває.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як у Києві викрали масок на 1 млн гривень. Для здійснення крадіжки зловмисники представилися працівниками СБУ.