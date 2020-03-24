В Одесской области школьница украла у бабушки подруги пенсионную карточку

В Кодымском районе Одесской области 15-летняя девочка украла пенсионную карточку бабушки своей подруги.
Карточка пенсионерки лежала на видном месте, когда к ее внучке пришли гости.
Пока женщина поняла, что ее обокрали и обратилась в полицию, школьница успела снять с карты 3 тыс. грн.
Полицейские установили, что с банковского счета пенсионерки было произведено несколько платежных операций и снятия наличных.
Читайте: Отрезали палец и разорвали ухо: на Печерске в Киеве ограбили женщину
Школьница часто бывала у потерпевшей дома. Женщина иногда обращалась к ней за помощью, когда нужно было снять с банкомата пенсию, предоставляя пин-код.
15-летней девочке объявили о подозрении в краже. Согласно ч. 2 ст. 22 Уголовного кодекса Украины она достигла того возраста, чтобы отвечать за преступление на общих основаниях.
Продолжается досудебное расследование.
Ранее в Одессе мужчина украл у пенсионерки более 1 млн грн. Он делал ремонт в ее квартире, а когда женщины не было дома, похитил из шкафа все сбережения.