В Одесской области школьница украла у бабушки подруги пенсионную карточку

В Кодымском районе Одесской области 15-летняя девочка украла пенсионную карточку бабушки своей подруги.

Карточка пенсионерки лежала на видном месте, когда к ее внучке пришли гости.

Пока женщина поняла, что ее обокрали и обратилась в полицию, школьница успела снять с карты 3 тыс. грн.

Полицейские установили, что с банковского счета пенсионерки было произведено несколько платежных операций и снятия наличных.

Читайте: Отрезали палец и разорвали ухо: на Печерске в Киеве ограбили женщину

Школьница часто бывала у потерпевшей дома. Женщина иногда обращалась к ней за помощью, когда нужно было снять с банкомата пенсию, предоставляя пин-код.

15-летней девочке объявили о подозрении в краже. Согласно ч. 2 ст. 22 Уголовного кодекса Украины она достигла того возраста, чтобы отвечать за преступление на общих основаниях.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее в Одессе мужчина украл у пенсионерки более 1 млн грн. Он делал ремонт в ее квартире, а когда женщины не было дома, похитил из шкафа все сбережения.