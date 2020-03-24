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Факти / Надзвичайні події

В Одеській області школярка вкрала у бабусі подруги пенсійну картку

У Кодимському районі Одеської області 15-річна дівчинка вкрала пенсійну картку бабусі своєї подруги.

Картка пенсіонерки лежала на видному місці, коли до її онуки прийшли гості.

Поки жінка зрозуміла, що її обікрали і звернулася в поліцію, школярка встигла зняти з карти 3 тис. грн.

Поліцейські встановили, що з банківського рахунку пенсіонерки було здійснено кілька платіжних операцій і зняття готівки.

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Школярка часто бувала у потерпілої вдома. Жінка іноді зверталася до неї за допомогою, коли потрібно було зняти з банкомату пенсію, надаючи пін-код.

15-річній дівчинці оголосили про підозру у крадіжці. Згідно ч. 2 ст.22 Кримінального кодексу України вона досягла того віку, щоб відповідати за злочин на загальних підставах.

Триває досудове розслідування.

Раніше в Одесі чоловік вкрав у пенсіонерки понад 1 млн грн. Він робив ремонт в її квартирі, а коли жінки не було вдома, викрав з шафи всі заощадження.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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