Сотрудники полиции обнародовали видео задержания бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары. Его подозревают в убийстве.

25 марта мужчину при процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области задержали. Суд изберет ему меру пресечения.

Его обвиняют по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

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— В доме у тот день находилось три человека: супруги и их гость. Во время распития алкогольных напитков между мужчинами на кухне произошла ссора, которая переросла в драку. Впоследствии хозяин дома ушел в спальню, взял пистолет и, вернувшись на кухню, выстрелил в товарища, — отметили в полиции.

Напомним, что 21 февраля в особняке министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова Леонида Кожары, нашли тело бизнесмена Сергея Старицкого. Сначала правоохранители квалифицировали смерть мужчины как самоубийство.

22 февраля Нацполиция изменила квалификацию уголовного производства в отношении смерти мужчины на Умышленное убийство без отметки самоубийство.