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Відео затримання екс-глави МЗС Кожари

Співробітники поліції оприлюднили відео затримання колишнього очільника МЗС України Леоніда Кожари. Його підозрюють у вбивстві.

25 березня чоловіка за процесуального керівництва прокуратури Київщини затримали. Суд обере йому запобіжний захід.
Його звинувачують за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

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– У будинку у той день перебувало троє осіб: подружжя та їхній гість. Під час розпиття алкогольних напоїв між чоловіками на кухні сталася сварка, яка переросла у бійку. Згодом господар будинку пішов до спальної кімнати, взяв пістолет і, повернувшись на кухню, вистрілив у товариша, – зазначили у поліції.

Нагадаємо, 21 лютого у маєтку міністра закордонних справ в уряді Миколи Азарова Леоніда Кожари, знайшли тіло бізнесмена Сергія Старицького. Спочатку правоохоронці кваліфікували смерть чоловіка як самогубство.

Проте потім Нацполіція змінила кваліфікацію кримінального провадження щодо смерті чоловіка на Умисне вбивство без відмітки самогубство.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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