Во время карантина уровень преступности снизился на треть — Аваков

Уровень преступности в Украине за время карантина снизился на 30%, однако активизировались мошенники, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, правоохранители активно реагируют на все фейки.

— Например, недавно была ситуация, когда рассылались СМС-сообщения о том, что якобы какая-то фирма должна ходить квартирами и дезинфицировать помещения, — уточнил глава МВД.

Аваков отметил, что полиция эту ситуацию отследила и отсылала СМС с предупреждением о мошенниках.

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В то же время он считает, самое большое преступление в сегодняшней ситуации — это нарушение режима карантина.

— Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужно чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение, — добавил министр.

На днях в киберполиции рассказали о нескольких схемах мошенничества во время карантина и дала рекомендации, как защититься.