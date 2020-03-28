Під час карантину рівень злочинності знизився на третину – Аваков

Рівень злочинності в Україні за час карантину знизився на 30%, проте активізувалися шахраї, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, правоохоронці активно реагують на всі фейки.

– Наприклад, нещодавно була ситуація, коли розсилались СМС-повідомлення про те, що нібито якась фірма мала ходити квартирами і дезинфікувати приміщення, – уточнив глава МВС.

Аваков наголосив, що поліція цю ситуацію відслідкувала і відсилала СМС з попередженням про шахраїв.

Водночас він вважає що найбільший злочин у сьогоднішній ситуації – це порушення режиму карантину.

– Люди наражають на небезпеку не лише себе, але й своїх рідних і навколишніх. Поки нам не потрібен надзвичайний стан чи комендантська година, але карантин має бути максимально повним. Якщо доведеться ввести комендантську годину, як це вже зробили у низці європейських країн, то доведеться вводити й надзвичайний стан, – додав міністр.

Днями у кіберполіції розповіли про кілька схем шахрайства під час карантину та дала рекомендації, як захиститись.