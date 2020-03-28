Псевдоволонтеры и интернет-мошенники: как не стать обманутым во время карантина

За время карантина в Украине не фиксируют всплеска преступности. Наоборот — количество квартирных и карманных краж уменьшилось, потому что люди сидят дома и не ездят в общественном транспорте. Об этом отчитываются в МВД.

В то же время, среди людей распространяют слухи о новых видах преступлений — якобы медики приходят в квартиры на дезинфекцию, а затем грабят. Такая схема — это фейк.

Какие преступные схемы иллюзорные, а о каких на самом деле надо знать чтобы не попасть на крючок — смотрите в сюжете Натальи Кулик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как не паниковать на карантине.

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