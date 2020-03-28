Спасал ребенка: в Харькове в водохранилище утонул мужчина

28 марта в Харькове на Алексеевском водохранилище утонул мужчина, который хотел спасти ребенка.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Играя на берегу, ребенок случайно упал в воду.
Мужчина, который был неподалеку, бросился ее спасать, однако сам выплыть уже не смог.
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Бригада медиков, прибывшая на место трагедии, констатировала смерть мужчины.
О состоянии ребенка пока не сообщается.
Недавно Факты ICTV сообщали об ужасном случае на Черкасщине, где мужчина задушил троих детей и повесился сам.
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