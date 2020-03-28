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Факты / Происшествия

Спасал ребенка: в Харькове в водохранилище утонул мужчина

28 марта в Харькове на Алексеевском водохранилище утонул мужчина, который хотел спасти ребенка.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Играя на берегу, ребенок случайно упал в воду.

Мужчина, который был неподалеку, бросился ее спасать, однако сам выплыть уже не смог.

Читайте: В Одессе мать вытолкнула из окна 7-летнюю дочь и прыгнула вслед

Бригада медиков, прибывшая на место трагедии, констатировала смерть мужчины.

О состоянии ребенка пока не сообщается.

Недавно Факты ICTV сообщали об ужасном случае на Черкасщине, где мужчина задушил троих детей и повесился сам.

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