Родителей дома не было: на Житомирщине в пожаре погибла годовалая девочка

В Житомирской области в с. Курчица Новоград-Волынского района произошел пожар. В результате происшествия погибла годовалая девочка.
До прибытия пожарных сосед успел вытащить через окно трехлетнюю девочку. Местные жители также слышали детский крик в доме. Из-за сильного задымления туда было невозможно зайти.
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После того, как пожар ликвидировали, в жилой комнате, на кровати, которая стояла вплотную к печи, пожарные обнаружили тело годовалой девочки.
Двое других детей в это время были у дедушки. Отец — на работе в Киеве, а матери дома не было.
Ранее Факты ICTV писали, что в Павлограде во время пожара в многоэтажке погибли две женщины.
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