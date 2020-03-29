Батьків вдома не було: на Житомирщині у пожежі загинула однорічна дівчинка

У Житомирській області в с. Курчиця Новоград-Волинського району сталася пожежа. В результаті події загинула однорічна дівчинка.
До прибуття пожежних сусід встиг витягнути через вікно трирічну дівчинку. Місцеві жителі також чули дитячий крик в будинку. Через сильне задимлення туди було неможливо зайти.
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Після того, як пожежу ліквідували, в житловій кімнаті, на ліжку, яка стояла впритул до печі, пожежники виявили тіло однорічної дівчинки.
Двоє інших дітей в цей час були у дідуся. Батько – на роботі в Києві, а матері вдома не було.
Раніше Факти ICTV писали, що у Павлограді під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві жінки.
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