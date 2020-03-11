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Факты / Происшествия

На Львовщине во время сжигания сухой травы погибла женщина

Вечером 10 марта на Львовщине посреди поля нашли мертвой 81-летнюю бабушку.

Как установили правоохранители, женщина работала в поле и сжигала сухую траву.

Очевидно, в какой-то момент одежда на ней загорелась и она не смогла самостоятельно потушить огонь.

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— После сообщение от 57-летней родственницы погибшей на место происшествия (близ города Угнев) прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники территориального подразделения полиции.

Тело погибшей женщины направлено на экспертизу, — сообщили в пресс-релизе.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство с пометкой несчастный случай) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали о трагическом пожаре на Буковине. Огонь унес жизни четырех человек, трое из которых — дети.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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