На Львовщине во время сжигания сухой травы погибла женщина

Вечером 10 марта на Львовщине посреди поля нашли мертвой 81-летнюю бабушку.

Как установили правоохранители, женщина работала в поле и сжигала сухую траву.

Очевидно, в какой-то момент одежда на ней загорелась и она не смогла самостоятельно потушить огонь.

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— После сообщение от 57-летней родственницы погибшей на место происшествия (близ города Угнев) прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники территориального подразделения полиции. Тело погибшей женщины направлено на экспертизу, — сообщили в пресс-релизе.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство с пометкой несчастный случай) УК Украины.

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