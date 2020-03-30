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Факти / Надзвичайні події

Підпалили суху траву: у Львові загорівся газопровід

Поблизу злітної смуги аеропорту Львів загорівся газопровід середнього тиску.

Причиною став підпал сухої трави і дерев поблизу газопроводу. Вогонь перекинувся на сталевий надземний газопровід, який змогли локалізувати тільки після припинення газопостачання.

Повернути газ у труби жителів с. Скнилів планують 30 березня орієнтовно в обід. Для цього ремонтники замінять аварійну ділянку газопроводу.

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АТ Львівгаз збирається звернутися до правоохоронних органів для того, щоб знайти винних у підпалі й притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, на Львівщині під час спалювання сухої трави загинула 81-річна жінка.

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