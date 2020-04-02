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Факты / Происшествия

На Львовщине во двор жилого дома упал снаряд

2 апреля во двор жилого дома в частном секторе одного из населенных пунктов Яворивского района Львовской области упал снаряд.

Боеприпас не взорвался. В результате происшествия никто не пострадал.

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Сейчас на месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в ВС Украины, Нацполиции и службы спасения.

Сейчас выясняются все детали происшествия.

Ранее Факты ICTV писали, что в квартире многоэтажки взорвалась газовая плита на кухне 60-летнего мужчины.

Источник: Минобороны

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